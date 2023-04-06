Курс евро на Мосбирже поднялся до 89 рублей впервые с апреля 2022 года

Впервые с 14 апреля 2022 года курс евро превысил 89 рублей на Московской бирже. Об этом вечером в четверг, 6 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По актуальным данным на 18:01 мск курс вырос до 89,05 рубля (+2,01%).

Тем временем по состоянию на 18:15 мск евро находился на отметке 89,02 рубля, а доллар поднялся до 81,28 рубля.

Днем 6 апреля курс евро превысил 88 рублей, а во вторник, 4 апреля, валюта преодолела отметку в 87 рублей.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В свою очередь 30 марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.