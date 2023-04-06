Сильная вспышка произошла на Солнце 6 апреля

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает гелиофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ).

Специалисты зарегистрировали вспышку класса M3.0 в 8:53 мск, она продолжалась 28 минут. Отмечается, что она уже привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

В ИПГ отметили, что 7 апреля на Солнце возможны вспышки высшего и самого опасного класса Х, передает RT.

Ранее, 6 марта, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что вспышки на Солнце могут приводить к геомагнитным бурям, а также создавать помехи в работе приборов.

6 марта сообщалось о произошедшем на Солнце взрыве. Уточнялось, что из-за колебаний магнитного поля Земли жители Северной и Южной Америки несколько часов оставались без коротковолнового радиовещания.

В январе на Солнце также зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса Х. Ей предшествовало несколько вспышек малой мощности.