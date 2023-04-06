Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 89 рублей впервые с апреля 2022 года
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал рост доллара и евро
Мир
Reuters указало на причастность палестинских группировок к обстрелу Израиля
Мир
ПВО Израиля перехватила 25 выпущенных с территории Ливана ракет
Общество
В Перми началось серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310
Наука и техника
Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру
Мир
В Будапеште указали на связи с РФ в экономике, несмотря на союзничество с США
Общество
Синоптик спрогнозировал облачную и пасмурную погоду в выходные в Москве
Мир
В Кремле рассказали о теме импортозамещения на переговорах Путина и Лукашенко
Мир
Си Цзиньпин исключил уступки Китая по тайваньскому вопросу
Происшествия
В Кемеровской области мужчину застрелили на автостанции
Общество
Актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни
Наука и техника
Сильная вспышка произошла на Солнце 6 апреля
Сюжет:

Четыре человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере четыре человека погибли 6 апреля при новом обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Удары осуществлялись по Калининскому району города.

По данным «Известий», в результате обстрела есть и раненые.

«Мы уже сами все «донецкие волки»
Спецрепортаж «Известий» с позиций «Пятнашки» в авдеевской промзоне

Ранее 6 апреля источник «Известий» сообщил, что в Донецке шесть раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что украинские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО по городу. Под огонь попали Калининский и Буденновский районы Донецка.

Двумя днями ранее, 4 апреля, боевики ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел был совершен по населенному пункту Курахово в Петровском районе. Информация о пострадавших не приводилась.

В тот же день украинские военные обстреляли территорию детского сада № 43 «Росинка» в ДНР. В результате никто не пострадал.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023