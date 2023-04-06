Четыре человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

По меньшей мере четыре человека погибли 6 апреля при новом обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Удары осуществлялись по Калининскому району города.

По данным «Известий», в результате обстрела есть и раненые.

Ранее 6 апреля источник «Известий» сообщил, что в Донецке шесть раз за день сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточнялось, что украинские боевики выпустили четыре ракеты из РСЗО по городу. Под огонь попали Калининский и Буденновский районы Донецка.

Двумя днями ранее, 4 апреля, боевики ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел был совершен по населенному пункту Курахово в Петровском районе. Информация о пострадавших не приводилась.

В тот же день украинские военные обстреляли территорию детского сада № 43 «Росинка» в ДНР. В результате никто не пострадал.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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