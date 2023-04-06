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Глава Минфина Силуанов: рост цен на российские энергоносители приведет к укреплению рубля

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Курс российского рубля на фоне повышения цен на энергоносители будет укрепляться за счет притока валюты в Россию. Об этом 6 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как пояснил глава ведомства, чем больше валюты будет поступать в страну, тем больше будет прослеживаться тенденция на укрепление курса национальной валюты. При этом Минфин и Центробанк не устанавливают границ в данном вопросе, объясняя колебания курса рубля притоками и оттоками зарубежных средств, уточнил он.

«Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо чуть с сокращением экспортной выручки. Тенденции бывают в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. Это показатель изменения торгового баланса — это закономерно», — рассказал Силуанов в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин».

Министр добавил, что курс рубля соотносится с рыночными принципами, имея тенденцию «плавать» в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры.

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Ранее в этот же день сообщалось, что курс доллара превысил 81 рубль впервые с апреля 2022 года. В свою очередь, евро в очередной раз достиг своей наивысшей суммы сделки с апреля прошлого года. Так, он превысил отметку 88 рублей.

5 апреля аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Известиям», что ослабление рубля в начале апреля связано с дисбалансом спроса и предложения валюты. По его словам, с 7 апреля продажи юаней могут немного возрасти, что будет снижать зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен и поддерживать валюту стабильной.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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