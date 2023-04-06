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WSJ написала о размышлениях НАТО об утешительном призе для Украины

WSJ: в НАТО задумались об утешительном призе для Украины после вступления Финляндии в альянс
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Фото: REUTERS/OLIVIER MATTHYS
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НАТО раздумывает над утешительным призом для Украины после вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы статьи указывают, что еще в 2008 году сообщалось, что Украина присоединится к альянсу, но сроки не назывались.

В материале говорится, что так как в настоящее время вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, в организации обсуждают, какой утешительный приз предложить Киеву для демонстрации поддержки и поощрения, при этом не обещая слишком многого, передает RT.

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
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Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев никогда не станет союзником по альянсу, поскольку генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул стране невозможное условие.

Днем ранее Newsweek написал, что шансы, что Украина в ускоренном режиме станет членом НАТО, не увеличились после принятия в блок Финляндии. В материале отмечается, что главным барьером для рассмотрения заявки Киева по членству в альянсе является нынешний конфликт, передает НСН.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В торжественной церемонии приняли участие финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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