Разделительные ограждения помоют на Московском шоссе в Рязани

В Рязани начали очищать улицы от пыли и грязи. Бригада дирекции благоустройства начала мыть разделительные ограждения. Работы проводятся на участке от Приокского путепровода до Центрального автовокзала.

Так, поливомоечные машины работают на Московском шоссе. Они смывают грязь и пыль, летящие с проезжающих машин. Позже ограждения покрасят, пишет РИА «7 новостей».

В это же время в Рязани начался ямочный ремонт. Сейчас ямы заделывают асфальтобетонной смесью, а раньше использовали для этого литые смеси, поскольку с асфальтобетоном можно работать только в теплую погоду, объясняет 62INFO.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Работы проводятся в ночные часы, чтобы избежать возникновения пробок.