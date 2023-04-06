Псковскую усадьбу «Петровское» закрыли из-за разлива озера

Музей-усадьбу «Петровское» в Пушкиногорском районе Псковской области откроют позже запланированного срока. Сроки санитарного периода скорректировал разлив озера Кучане.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, подъехать или подойти к мемориальному парку и входу в имение проблематично Таким образом, для туристов музей будет закрыт до 21 апреля.

Псковская лента новостей сообщает, что в апреле музеи-усадьбы закрывают на санитарные периоды. График составлен так, чтобы гости, которые оказались в это время в Пушкинском заповеднике, смогли побывать хотя бы в части постоянных экспозиций.

Музейный комплекс в Бугрово не будет принимать туристов до 10 апреля, «Тригорское» и выставочный зал «Музейная почта» будут закрыты с 10 по 17 апреля и с 17 по 25 апреля. «Михайловское» закроют для туристов с 15 по 25 апреля.