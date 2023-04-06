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ПВО Израиля перехватила 25 выпущенных с территории Ливана ракет

Армия обороны Израиля заявила о 25 перехваченных ракетах, выпущенных с территории Ливана
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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С ливанской территории по Израилю было выпущено по меньшей мере 34 ракеты. Как сообщила 6 апреля пресс-служба Армии обороны Израиля, 25 снарядов удалось перехватить системе противовоздушной обороны (ПВО), еще пять упали на израильской территории.

«После сообщений о сиренах, прозвучавших в районе Западной Галилеи (север Израиля на границе с Ливаном. — Ред.), первоначальное расследование выявило 34 ракеты, выпущенные с ливанской территории по территории Израиля», — заявили военные.

Отмечается, что информация о местонахождении еще четырех ракет пока уточняется. При этом в пресс-службе добавляют, что указанные данные не окончательные.

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Ранее 6 апреля израильская газета The Times of Israel указала, что по Израилю с территории южного Ливана выпущено порядка 30 ракет. По меньшей мере одну из них — над северным Израилем — смогла перехватить система ПВО «Железный купол». Уточнялось, что сирены из-за приближающихся ракет слышали в городах Бетцет и Шломи в Западной Галилее недалеко от границы с Ливаном.

В этот день сообщалось, что Израиль обстрелял южные районы Ливана после запуска ракеты с его территории. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что из Ливана было запущено ограниченное число ракет, в то время как Израиль ответил масштабной атакой — более 90 ракет.

Тогда же Армия обороны Израиля сообщила, что на севере страны у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Также был зафиксирован один пуск с территории Ливана, который был отражен системой противоракетной обороны (ПРО).

В конце прошлого года, 20 декабря, израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который перелетел через границу со стороны Ливана. Отмечается, что аппарат находился под наблюдением на протяжении всего инцидента.

Ливан и Израиль находятся в состоянии конфликта со времен арабо-израильских столкновений 1948–1949 годов.

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