Эммануэль Макрон призвал не размещать ядерное оружие за пределами обладающих им стран

Франция призвала не использовать ядерное оружие в украинском конфликте. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, 6 апреля, на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Франция считает, что ядерное оружие должно быть полностью исключено из конфликта на Украине», — сказал глава государства.

Макрон отметил, что ядерное оружие не должно быть размещено за пределами территории стран, которые им обладают, в особенности в Европе.

По словам французского президента, Китай и Франция как постоянные члены Совета Безопасности ООН и ядерные державы должны начать совместную работу по сохранению международного порядка.

В конце марта стало известно, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

В тот же день в МИД РФ заявили, что сотрудничество России с Белоруссией по этому вопросу полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию с Минском в военной сфере в интересах двух стран.

В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера 2 апреля заявил, что Варшава готова активнее принимать участие в планах НАТО по ядерному сдерживанию на фоне решения России о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также заявила, что Пекин готов обсуждать политическое урегулирование украинского кризиса с ЕС.