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«Россети» инвестируют 8,5 млрд рублей в развитие энергосистемы Вологодской области

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Фото: ПАО «Россети»
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Компания «Россети» планирует вложить в развитие энергосистемы Вологодской области 8,5 млрд рублей в 2023 — 2024 гг. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в ходе совещания, посвященного надежности и перспективам развития электросетевого комплекса региона. Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки руководителя компании в Северо-Западный федеральный округ.

«Основу промышленности Вологодской области составляют энергоемкие отрасли — черная металлургия, машиностроение, химия и деревообработка. Для дальнейшего развития производств требуется расширение электросетевого комплекса. Инвестиции Группы „Россети“ в регионе превысят 8,5 млрд рублей до конца 2024 года», — заявил Андрей Рюмин.

Одним из основных проектов станет завершение реконструкции линии электропередачи мощностью 220 кВ и протяженностью более 40 км, участвующей в электроснабжении Череповецкого металлургического комбината. Также компания расширит подстанцию 110 «Вохтога» для присоединения к сетям завода по производству фанеры «Плитвуд». На магистральной подстанции 500 кВ «Вологодская», которая входит в число основных центров питания региона, планируется внедрить новаторский комплекс энергоэффективных решений. Кроме того, планируется завершить программу по расширению просек воздушных линий 220-500 кВ на площади около 3000 га, участвующих в схемах выдачи мощности генерации. Это поможет повысить надежность электроснабжения для потребителей.

Предварительные итоги осенне-зимнего периода в Вологодской области оцениваются в компании позитивно: несмотря на неблагоприятные погодные явления, массовых отключений электроэнергии в области за это время не зафиксировано, а программа ремонта 2022 года выполнена на 104,9 % от плана. В 2023 году компания планирует выделить на мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту оборудования запланировано в объеме 1,2 млрд рублей, что на 5 % больше плана прошлого года.

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