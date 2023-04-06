Липецкие водоемы обработают от комаров

Водоемы Липецкой области начинают обрабатывать от комаров. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Владимир Коротков.

Планируется проведение комплекса организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые будут направлены на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. В 2022 году в Липецкой области это заболевание не регистрировали, однако в 2021-м один случай был зафиксирован.

Как сообщает GOROD48 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, на территории Липецкой области есть очаги инфекций, передающихся комарами. Кроме того, природные и климатические условия благоприятны для передачи малярии в случае ее попадания на территорию области.

В этом году площадь водоемов, которая подлежит инсектицидной обработке, составит 87 га. Речь идет о тех, которые используются в качестве рекреационных зон или находятся в радиусе 3 км от населенных пунктов, баз отдыха и оздоровительных учреждений, поясняет Lipetskmedia.