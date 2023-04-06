В результате обстрела севера Израиля со стороны Ливана ранены два человека

Два человека получили ранения в результате обстрела северной части Израиля со стороны Ливана. Об этом 6 апреля сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, все пострадавшие получили легкие осколочные ранения. Им была оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет.

Позже служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила в своем Telegram-канале, что число пострадавших увеличилось до трех. По данным ведомства, ранения осколками по дороге в бомбоубежище получили мужчина и женщина, еще одна женщина находится в шоковом состоянии после панической атаки.

Сигнал тревоги прозвучал в двух населенных пунктах на севере Израиля ранее в этот день. Сирены сработали в населенных пунктах Шломи и Бецет. Также был зафиксирован пуск ракеты с территории Ливана на территорию Израиля, который был отражен системой противоракетной обороны (ПРО).

Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища. В соцсетях опубликованы видео очевидцев, демонстрирующие несколько столбов дыма, которые поднимаются от ракет.

В связи с произошедшим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководителями силовых структур.

В ответ на запуск ракеты с территории Ливана Израиль обстрелял южные районы страны. По словам депутата ливанского парламента Касема Хашема, израильская сторона выпустила 90 ракет, что является непропорциональным ответом.

В октябре 2022 года премьер-министр Израиля Яир Лапид подписал соглашение о демаркации морской границы с Ливаном. Тогда глава правительства страны заявил, что это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля и принесет миллиарды в его экономику.

Вопрос о демаркации остро встал после обнаружения в спорной акватории крупных запасов нефти и газа. Ливан и Израиль находятся в состоянии конфликта со времен арабо-израильских столкновений 1948–1949 годов.