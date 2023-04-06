Главный тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован на 60 тыс. рублей за критику судей

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оштрафован на 60 тыс. рублей за критику судей после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», заявил журналистам 6 апреля глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

На послематчевой пресс-конференции Абаскаль эмоционально высказался о том, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия тянул время в течение всей игры, но только в добавленные ко второму тайму минуты голкипер получил желтую карточку.

«Мы установили, что Абаскаль не оскорблял судей или иные лица. Но в то же время <...> это недопустимые выражения для публичного лица на пресс-конференции», — сказал Григорьянц.

Абаскаль признал, что был эмоционален. КДК РФС принял решение оштрафовать его на 60 тыс. рублей.

Как добавляет «Газета.Ru», «Спартак» не сможет обжаловать это решение в соответствии с регламентом.

В феврале «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.