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Главный тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован на 60 тыс. рублей за критику судей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оштрафован на 60 тыс. рублей за критику судей после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», заявил журналистам 6 апреля глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

На послематчевой пресс-конференции Абаскаль эмоционально высказался о том, что вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия тянул время в течение всей игры, но только в добавленные ко второму тайму минуты голкипер получил желтую карточку.

«Мы установили, что Абаскаль не оскорблял судей или иные лица. Но в то же время <...> это недопустимые выражения для публичного лица на пресс-конференции», — сказал Григорьянц.

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Абаскаль признал, что был эмоционален. КДК РФС принял решение оштрафовать его на 60 тыс. рублей.

Как добавляет «Газета.Ru», «Спартак» не сможет обжаловать это решение в соответствии с регламентом.

В феврале «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

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