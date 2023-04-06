Открыта регистрация на ежегодную конференцию Digital Brand Day

Началась регистрация на шестой Digital Brand Day 2023, посвященной инновационным решениям и актуальным вопросам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций.

Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, которая является продолжением ежегодного события «День Бренда». 21 апреля мероприятие пройдет в закрытом офлайн-формате. Регистрация на конференцию открыта, на официальном сайте Digital Brand Day доступна форма для подачи заявки.

Принять участие можно после одобрения вашей заявки организаторами, приоритет отдается специалистам компаний, являющихся членами «Русбренда». Оргкомитет может отказать в посещении конференции без объяснения причин. Маркетологи компаний, входящих в топ-500 крупнейших рекламодателей, участвуют бесплатно.

В 2023 году главная тема мероприятия посвящена осмыслению процесса трансформации классической модели Product. Price. Place. Promotion (продукты, цена, площадка, продвижение). Происходящие тектонические изменения в индустрии и обновления в digital-процессах повлияли на современную интерпретацию маркетинг-микса. Сегодня ее уже невозможно представить без элемента Performance, так как он оказывает огромное влияние на построение коммуникаций бренда в цифровой среде. Product. Place. Performance. Promotion — новая модель и ключевая тема пленарной сессии.

В тематической программе Digital Brand Day 2023 запланированы дискуссии с участием экспертов индустрии. Будут рассмотрены вопросы, которые волнуют российских маркетологов сегодня:

как эффективно организовать процесс создания продуктов, брендов и рекламы в современных реалиях;

как преодолеть потребительский остракизм и стать ближе к своей ЦА не только физически, но и эмоционально;

как увеличить эффект от рекламных коммуникаций в цифровом пространстве;

какие тренды и тенденции формируются в performance-маркетинге и будут воплощены в 2023 году.

Спикерами конференции выступит более сотни экспертов рекламного бизнеса, среди которых:

Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса»;

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;

Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз‑хауса «Газпром‑медиа»;

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group;

Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;

Мария Комарова, генеральный директор Gallery;

Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ;

Андрей Осокин, директор по маркетингу «Детского мира»;

Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации Unilever;

Дарья Лебедева, заместитель коммерческого директора по работе с партнерами VK;

Алексей Кулаков, управляющий директор по маркетингу Lamoda.

Традиционно гостей мероприятия ждут самые последние кейсы, реализованные в течение последних месяцев в различных сегментах digital-среды, а также премьеры новых продуктовых и технологических решений.

Конференция пройдет 21 апреля на территории Цифрового делового пространства (ЦДП) по адресу: г. Москва, улица Покровка, дом 47 (м. «Чистые пруды»).