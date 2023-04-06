ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 2,1 % годовых

ПСБ предложил розничным клиентам вклад «В юанях» с доходностью до 2,1% годовых. О запуске нового сберегательного инструмента сообщается в пресс-релизе банка.

Ставка в 2,1% доступна при размещении средств на один год. Если вклад открывается на шесть месяцев, то доходность составит 2% годовых, на три месяца — 1,8%. Минимальная сумма размещения — 10 тыс. юаней.

Директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев отметил, что в банке обратили внимание на рост интереса клиентов к «операциям с альтернативными валютами, в первую очередь, с китайским юанем, который привлекает граждан своей стабильностью». Поэтому на фоне умеренного укрепления юаня к рублю, развития экономических отношений со странами азиатского региона и роста туристического потока между Россией и Китаем ПСБ предложил клиентам депозит в юанях.

«Это хорошая возможность диверсифицировать сбережения, поэтому мы ожидаем, что китайский юань продолжит активно замещать доллар и евро в структуре сбережений россиян», — подчеркнул Муллагалиев.

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