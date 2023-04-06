Нежданный гость: самые странные подводные существа

Японские ученые на глубине 8 336 м сняли новое, неизвестное науке существо. Хотя его вид еще не определен, известно лишь, что это представитель семейства морских слизней, находка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубоководная рыба в мире. Какие еще сюрпризы подкидывает время от времени человечеству Мировой океан — в фотогалерее «Известий»