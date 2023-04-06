Нежданный гость: самые странные подводные существа

Фото: Global Look Press/Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre
Японские ученые на глубине 8 336 м сняли новое, неизвестное науке существо. Хотя его вид еще не определен, известно лишь, что это представитель семейства морских слизней, находка уже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубоководная рыба в мире. Какие еще сюрпризы подкидывает время от времени человечеству Мировой океан — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/AP Photo/Rick Callahan
Адская саламандра, или сопливая выдра
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
Самый большой членистоногий в мире — японский краб-паук. Его вес может достигать 19 кг, а размах лап — почти 4 метров
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Фото: Global Look Press/Norbert Probst
Нетопырь Дарвина с Галапагосских островов
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Фото: Getty Images/Ministry of Fisheries
Гигантский кальмар-рекордсмен — он имеет длину около 10 метров и весит 450 килограммов
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Фото: Global Look Press/A. Hartl
Минога — «речной вампир» — одно из последних бесчелюстных животных на Земле, которое существовало и 350 миллионов лет назад
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Фото: Getty Images/DeAgostini
Европейский морской черт несмотря на свою отталкивающую внешность, является ценной промысловой рыбой. Особенно ее любят во Франции и Италии
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Фото: Global Look Press/Caters News Agency Ltd
Рыба-капля — популярный у человечества персонаж и герой многих мемов. Прячется от публики на километровой глубине у берегов Австралии и Тасмании, но в последнее все чаще попадает в сети рыбаков
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Andrey Nekrasov
Самая большая медуза в мире, известная как «Цианея волосатая» или «Львиная грива». Ее тело может достигать 2,5 м в диаметре, а длина щупалец — почти 40 метров
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Фото: Global Look Press/dpa/Arno Burgi
Аксолотль — очень милый и очень прожорливый хищник, поедающий рыб, мелких амфибий, насекомых, ракообразных, дождевых червей
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