Широкий взгляд: захватывающие фото со всего света

Жюри, состоящее из всемирно известных фотографов, галеристов, кураторов выставок определило победителей международного конкурса All About Photo Awards 2023. Авторы пяти лучших снимков получают солидные денежные премии, а остальные занимают почетные места в галерее победителей. «Победный удар», занявший первое место, и работы других лауреатов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: All About Photo Awards/Haikun Liang
Обладатель второго места под названием «Совместное уничтожение» — о традиционном китайском празднике Весны, он же Новый год, в ходе которого в уезде Дэцин города Чжаоцин принято запускать фейерверки и уничтожать бумажных львов
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Фото: All About Photo Awards/Raul Cacho Oses
Третье место занял снимок «Тбурида, финальный заезд» — о традиционных марокканских конных состязаниях
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Фото: All About Photo Awards/Andrea Bettancini
На четвертом месте оказались «Круизные пассажиры» — о мигрантах, направляющихся из Африки в Европу
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Фото: All About Photo Awards/Pedro Luis Ajuriaguerra
Замыкает пятерку лидеров «Дайвер и Гуггенхайм» — головокружительный прыжок на фоне музея в Бильбао
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Фото: All About Photo Awards/Gavin Libotte
«Первая волна»
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Фото: All About Photo Awards/Azim Khan Ronnie
«Сушка футболок»
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Фото: All About Photo Awards/Baptiste Hugnet
«Война. Ирак/2003»
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Фото: All About Photo Awards/Muhammad Amdad Hossain
«Сон в лодках» — о пристанище бездомных в Бангладеш
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Фото: All About Photo Awards/Laurie Freitag
«Чарли»
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Фото: All About Photo Awards/Huaifeng Li
«Танцующая мечта»
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Фото: All About Photo Awards/Maria Bratan
«Прошлое - настоящее Гагаузии»
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Фото: All About Photo Awards/Mauro De Bettio
«Мужчина-гиена» — о загадочных нигерийских персонажах, которые кочуют из города в город со своими животными, устраивая представления. Считается, что они владеют черной магией и сливаются в единое целое со своими питомцами
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Фото: All About Photo Awards/Pedro Jarque Krebs
«Любопытный малыш»
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Фото: All About Photo Awards/Raul Cacho Oses
«Закат в лагере мундари» — о суданских скотоводах-кочевниках
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Фото: All About Photo Awards/Shahriar Farzana
«Измени мысли» — о мусульманских женщинах
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Фото: All About Photo Awards/Rico.X.
«Отец, брат, сын… Африканец!»
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Фото: All About Photo Awards/Supratim Bhattacharjee
«Тонущие сундарбаны» — об индийских островитянах, страдающих от высоких приливов
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Фото: All About Photo Awards/Stefano Rosselli
«Жизнь собаковода»
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Фото: All About Photo Awards/Tariq Zaidi
«Женщина на рыбном рынке» в центре Могадишо, столицы Сомали
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Фото: All About Photo Awards/Tommaso Vecchi
«До переезда» — о ненецких кочевниках
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Фото: All About Photo Awards/Tommaso Vecchi
«Время остановилось» — о юных тибетских монахах, которые играют в футбол над пропастью
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