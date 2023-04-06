Песков призвал разобраться в заявлении Зеленского о границе Украины и Польши

Слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии границ между Украиной и Польшей требуют разъяснений. Об этом заявил в четверг, 6 апреля, журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, надо разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути соседей и объявить, что не будет украинского языка, а будет польский, мы такие прецеденты видели по соседству от Украины, вряд ли это можно понять», — сказал он на брифинге.

По его словам, необходимо набраться терпения и дальше следить за заявлениями господина Зеленского, чтобы понять его планы.

Ранее, 5 апреля, Зеленский во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. По его словам, не будет «границ политических, экономических и исторических».

За день до этого, 4 апреля, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что правительство Польши ждет удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

В феврале обозреватель NDP Марек Галась отметил, что Польша усиливает военный потенциал не для борьбы с Россией, а для подавления восстаний в случае возвращения себе западных территорий Украины. Автор материала считает, что Украина постепенно готовится отдать свои западные территории Польше, объяснив это упоминанием во многих объявлениях о сдаче квартир во Львове и о возможной передаче городских территорий под юрисдикцию другого государства.

Ранее, в середине января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что после начала специальной военной операции России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

Еще в декабре 2022 года президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.