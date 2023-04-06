Улицы частного сектора Орла отремонтируют за 656,5 млн рублей

Администрация Орла объявила поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом дорог в частном секторе. Начальная стоимость контракта составляет 656,5 млн рублей.

Проектная документация должна пройти госэкспертизу. По данным госзакупки, исполнителю предстоит отремонтировать 120 улиц, пишет ИА «Абирег». На некоторых улицах требуется обновить асфальтовое покрытие, на остальных — уложить асфальт с нуля. Там, где позволяют габариты проезда, рабочие также построят тротуары.

Из техзадания следует, что ремонт необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Карелии в 2023 году на ремонт и содержание дорог направят 12 млрд рублей. Планируется реконструировать 10 мостов, построить несколько дорог регионального значения и второе транспортное полукольцо на Древлянке в Петрозаводске.