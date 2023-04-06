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Во Львове начали демонтаж церкви УПЦ для строительства храма ПЦУ

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Фото: Соцсети
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Во Львове начался демонтаж деревянного Свято-Владимирского храма Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 6 апреля сообщило издание ZAXID.NET.

Власти города заявили, что здание являлось самостроем. Городской совет передал земельный участок под строительство кафедрального собора, который будет принадлежать Православной церкви Украины (ПЦУ). Ранее община храма проголосовала за переход к ней.

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5 апреля сторонники ПЦУ захватили церковь Святого Георгия Победоносца во Львове во время богослужения. Неизвестные заблокировали вход на территорию и в храм. Уточняется, что их было до 50 человек. Позже замглавы Львовского облсовета Юрий Холод заявил, что храм перешел к ПЦУ.

В тот же день сообщалось, что в селе Задубровка Черновицкой области на западе Украины представители ПЦУ штурмом взяли православный храм Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Его настоятеля отца Виталия (Дурова) госпитализировали.

Гонения на УПЦ со стороны украинских властей усилились после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры опубликовали предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре 2022 года во время обысков на территории лавры СБУ нашла пророссийскую литературу. По состоянию на 5 апреля выселить насильно монахов из лавры не пытались, однако были отдельные провокации.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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