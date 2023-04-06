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RusVesna: военнослужащие ВС Украины покидают Артемовск из-за угрозы полного окружения

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Украинские военные массово начали отступать из Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщается 6 апреля в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

В посте приводятся слова украинского военнослужащего, который одобрительно отзывается в адрес командования за этот шаг, отмечая, что некоторые подразделения уже вышли из города.

«В свою очередь, ЧВК «Вагнер», наоборот, наращивает свои штурмовые группы», — заявил он.

Кроме того, отмечается, что сотрудники ЧВК «Вагнер» наступают с трех направления на стадион «Авангард». Помимо этого, тяжелые бои идут на улицах Бахмутская и Спартаковская.

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Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что российские военнослужащие продвигаются вглубь Артемовска. При этом, по его словам, штурмовые группы сталкиваются с очень сложной застройкой, где частный сектор с небольшими двориками переходит в советские многоэтажки и промышленные зоны.

В свою очередь, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 1 апреля указал, что поражение украинской армии под Артемовском может привести к потере контроля Киевом сразу над несколькими крупными территориями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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