Многодневные походы запретили в нацпарке в Челябинской области

Многодневные походы запретили в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области. Это связано с высокой вероятностью возникновения пожаров.

В апреле в регионе установилась сухая и аномально теплая погода. В связи с этим в Катав-Ивановском районе, где находится нацпарк, действует особый противопожарный режим. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В 2022 году на природной территории произошло три пожара, виновниками которых стали сплавляющиеся по реке Юрюзани туристы. Для ликвидации возгораний использовали ранцевые огнетушители. Для предотвращения возгораний в 2023 году принято решение об ограничении многодневных походов. Однодневные походы разрешены, однако передвигаться можно только по маркированным тропам.

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье закрыли популярный маршрут «Семиверстка». Причиной стало введение особого противопожарного режима.