Семеноводческий центр построят к осени под Томском

В Шегарском районе Томской области в 2023 году появится селекционный семеноводческий центр. Проект реализует ООО «Агрофирма Межениновская». Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей. Подробности рассказал на региональном агрономическом собрании директор предприятия Константин Косарев.

РИА «Томск» напоминает, что агрофирма планировала заняться производством семян зерновых и масличных культур и построить семеноводческий центр еще в 2020 году. Однако в 2022 году стало известно о переносе сроков из-за санкций.

Сейчас уже готов фундамент под центр, завозят металлоконструкции. Всё оборудование, необходимое для работы центра, находится на складах. В августе-сентябре его планируют запустить.

Ожидается, что мощность центра составит 20 тыс. семян в год. Предусматривается создание 10 рабочих мест. Предприятие будет работать в круглогодичном режиме.

Ранее сообщалось, что 2022 году в Томской области ввели в эксплуатацию строительных объектов на 18,5% меньше, чем в 2021 году. Это соответствует уровню 2011 года. Жилья при этом введено на 23,6% меньше, чем годом ранее.