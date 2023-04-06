Ледовую переправу в ЯНАО закроют из-за спуска парашютистов

Ледовую переправу Салехард — Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе временно закроют 7 апреля. Это связано со спуском парашютистов на акваторию реки.

Спуск проводится в рамках учений «Безопасная Арктика – 2023», сообщает ИА «Ура.ру». Работа переправы будет приостановлена с 8:50 до 10:00. По данным регионального правительства, для желающих понаблюдать за парашютистами со стороны Лабытнанги будет организована смотровая площадка.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в связи с потеплением закрыли шесть ледовых переправ. Проезд невозможен из-за истончения льда и выхода воды на поверхность.