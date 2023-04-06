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В центре скандала с украинскими футболками оказалась координатор «Совета блогеров»

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Фото: vk.com/rytvina_valeriya
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Координатор общественного движения «Совет блогеров» Валерия Рытвина оказалась замешана в скандале с рекламой футболок украинского производителя, связанного с «Правым сектором» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Несколькими днями ранее пользователи социальных сетей обратили внимание, что несколько блогеров разметили в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской) рекламу футболок бренда Stoneedge со скандинавскими принтами. В их числе оказались Олеся Романова (МАМА PRO), Татьяна Тазеева-Гриценко (HappyBabyTravel) и Алина Мелконян.

После этого выяснилось, что Stoneedge является украинским производителем одежды, который раньше назывался SvaStone. Его директор состоит в «Правом секторе» и публично демонстрирует свастику. Компания заявляет, что часть прибыли передает Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Позднее в сеть утекли переписки, из которых следует, что реклама размещалась при посредничестве Рытвиной.

6 апреля она объяснила «Известиям», что ранее на нее вышел заказчик по имени Андрей, который предложил сотрудничать. Он хотел выделить 7 млн рублей на рекламу Stoneedge, попросив сначала организовать пробное размещение. По словам Рытвиной, Андрей вел себя подозрительно и не хотел заключать договор, однако она всё-таки согласилась на сотрудничество.

«Они отдавали деньги наличными. Я ему предложила, говорю: давайте оформим наши отношения, потому что у нас все блогеры работают легально. Он говорит: «договор мы сделаем позже». Ну, конечно, это тоже такие сомнительные слова с его стороны», — заявила Рытвина.

Она получила менее 100 тыс. рублей и перевела их трем блогерам, чтобы они разметили посты с рекламой футболок. Рытвина призналась, что несерьезно отнеслась к проверке странного заказчика и посмотрела только аккаунт Stoneedge в социальных сетях, который не вызвал подозрений.

После размещения блогер Алина Мелконян пожаловалась, что ее атаковали новые пользователи, которые выкладывали «запрещенную символику и нехорошие отзывы о РФ».

«Я не знала, что были слиты домашние адреса, и вот это самое страшное, потому что у меня трое детей. И эта ситуация катастрофическая. Они (доставка футболок. — Ред.) ко мне домой приезжали», — пожаловалась Мелконян «Известиям».

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И что ей грозит по подозрению в уклонении от уплаты 120 млн рублей налогов

Юрист Евгения Друкер в беседе с «Известиями» объяснила, что скандала можно было бы избежать, если бы Рытвина настояла на заключении договора и проверила заказчика. По словам специалиста, так должен поступать каждый блогер, являющийся предпринимателем.

«Просто надо следовать нашему налоговому законодательству и никаких проблем не будет. Некоторые еще зарегистрированы как самозанятые. Они тоже имеют право производить какую-то продукцию и продавать ее в определенных объемах. Но если у вас официально оформлено юридическое лицо, и вы официально заключаете договор, то никаких проблем быть не должно», — сказала Друкер.

За последнее время это не первый крупный скандал, связанный с российской блогосферой. Так, 21 марта СК РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей.

До этого, 7 марта, стало известно, что в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей. В доме семьи блогера прошли обыски. Позднее выяснилось, что в отношении их возбуждено еще одно уголовное дело об отмывании денежных средств. По информации следователей, они легализовали свыше 130 млн рублей, полученных преступным путем.

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