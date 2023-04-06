В ЛНР осудили военнослужащего за передачу координат для обстрела населения

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил военнослужащего Национальной гвардии Украины Владислава Мельника к 15 годам заключения за передачу координат для обстрела населения. Об этом сообщается 6 апреля в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«10 апреля 2022 года капитан Мельник <...> с использованием квадрокоптера произвел разведку указанного населенного пункта. Им была обнаружена группа мирных жителей, находившихся в районе улицы 30 лет Победы и пытавшихся покинуть город по гуманитарным коридорам», — говорится в заявлении СКР.

Мельник предоставил эти координаты вооруженным формированиям Украины, а в дальнейшем данный участок был обстрелян. Отмечается, что гражданские успели покинуть район и обошлось без жертв.

Накануне два наводчика Вооруженных сил Украины были задержаны в Запорожской области, они корректировали огонь по позициям российских сил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.