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В Швеции заявили о сложностях в нахождении виновных в подрывах «Северных потоков»

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Ясности относительно того, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пока нет, и установить конкретных виновников будет непросто. К такому выводу 6 апреля пришел прокурор Швеции Матс Юнгквист.

«Мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий <...>. Мы надеемся, что сможем подтвердить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет сложно», — цитирует его заявление агентство Reuters.

Юнгвист отметил, что специалисты перевернули каждый камень, однако шансов найти какие-то улики у них не появилось. Поэтому следователям остается только строить догадки и теории относительно того, кто мог совершить подрыв, сообщил он.

Ранее в этот день депутат Европейского парламента от Ирландии Майкл Уоллес заявил, что подчинение Европейского союза (ЕС) США не позволяет в полной мере расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». По его словам, ошибки лидеров Евросоюза негативно сказываются на гражданах объединения.

Взрывное дело: как повлияет на «Северный поток» расследование Херша
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3 апреля посольство России в Вашингтоне заявило, что США не заинтересованы в раскрытии правды о диверсиях на «Северных потоках», о чем свидетельствуют в том числе недавние публикации западных СМИ о взрывах на газопроводах. По мнению дипломатов, к таким радикальным действиям Вашингтон привела неспособность добиваться честных конкурентных преимуществ в сфере глобальной энергетики.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о том, что Россия со своей стороны будет делать всё, чтобы не позволить национальным расследованиям об установлении виновных во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» «соскочить с крючка». Он заверил, что данным вопросом будут «заниматься дотошно».

Ранее, 28 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что США и Германия одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» вскрыли факт намеренного распространения ложной информации в СМИ. Она уверена, что ФРГ и Соединенным Штатам нужен был вброс в СМИ ложных теорий ЧП, чтобы отвлечь внимание от расследования журналиста Сеймура Херша.

8 февраля Херш опубликовал расследование диверсии на российских газопроводах. В нем сказано, что дайверы из Америки заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, по словам Херша, были в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую помощь.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

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