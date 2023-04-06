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«Аэрофлот» оценил риск перебоев в авиасообщении из-за закона о персональных данных

«Аэрофлот»: риск перебоев в международных полетах из-за закона о персональных данных не реализован
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Минтрансе и Минцифры считают, что риск возможных перебоев в международном воздушном сообщении после реализации новой редакции закона о персональных данных несущественный, сообщили в «Аэрофлоте» «Известиям» 6 апреля.

О соответствующем риске говорится в отчете ПАО «Аэрофлот —российские авиалинии». Уточняется, что новая редакция ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ будет в том числе предусматривать получение оператором определенных сведений от органов власти зарубежных стран, иностранных физлиц, юрлиц, «которым планируется трансграничная передача персональных данных, до начала осуществления деятельности по трансграничной передаче». При этом органы власти иностранных государств, физлица и юрлица не несут обязанности по предоставлению такой информации, возможность передачи персональных сведений российским юрлицом «будет зависеть от доброй воли и/или экономической заинтересованности иностранного партнера в выполнении требований российского законодательства», отмечается в документе.

«ПАО «Аэрофлот» может оказаться в ситуации вынужденного приостановления/прекращения международных перевозок на направлениях», где иностранные органы власти, физлица, юрлица, которым перевозчик передает данные пассажиров в соответствии с местным законодательством, не предоставят всей необходимой информации, уточняется в документе.

«Указанный риск заявлен в отчете авиакомпании в числе прочих потенциальных рисков. Он не реализован. «Аэрофлот» провел консультацию с Минтрансом и Минцифры, по их мнению, заявленный риск является несущественным», — подчеркнул перевозчик.

Авиакомпания добавила, что находится в диалоге по уточнению норм закона по этому вопросу.

Новая редакция закона «О персональных данных» вступила в силу 1 марта 2023 года. С того же времени действует новый порядок информирования Роскомнадзора о трансграничной передаче данных. Ведомство рассматривает уведомления операторов о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных сведений и принимает решение о запрете или ограничении передачи персональных данных в другие страны.

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