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Экс-посол Украины в Берлине обвинил ФРГ в провале Минских соглашений

Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил ФРГ в провале Минских соглашений
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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ФРГ в ходе минских переговоров выступала в качестве нейтрального посредника, но преследовала собственные интересы, что привело к провалу мирного процесса. Об этом в четверг, 6 апреля, заявила замглавы украинского МИД, экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

«Почему провалился «Минск»? <...> Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать <...> «честным маклером»», — сообщил дипломат в интервью агентству «РБК-Украина» .

Он отметил, что ФРГ поставила собственные интересы на первый план, опираясь на фундаментальный характер отношений с Россией.

«Вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян», — добавил Мельник.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой и Луганской народных республик.

Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в белорусской столице в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

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При этом в декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель указала, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время на подготовку к противостоянию с Россией, а в начале 2023 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что нормандский формат переговоров по Украине был политической имитацией.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в феврале, что обман Запада касательно целей Минских соглашений требует фиксации и квалификации в правовом пространстве.

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