Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ
Мир
У Берлускони диагностировали лейкемию
Мир
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента Франции Олланда
Политика
Песков назвал содержательными прошедшие переговоры Путина и Лукашенко
Недвижимость
В Москве появились клубные дома экономкласса
Мир
Американский ведущий обвинил Байдена в провокации банковского кризиса
Армия
Российские военные сбили беспилотник ВСУ с боеприпасами в зоне спецоперации
Общество
Майор ВВС назвал цель прилета украинского самолета в Брянской области
Мир
Правительство Финляндии ушло в отставку
Наука и техника
«Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС
Общество
Треть россиян рассказала о страхе перед походом к врачу
Мир
В США указали на обратный эффект как результат попытки Запада «сжечь рубль»
Мир
Более 50 танкеров застряли в заливе Фос-сюр-Мер из-за забастовок во Франции

Российские военные сбили беспилотник ВСУ с боеприпасами в зоне спецоперации

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие 6 апреля сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тремя кумулятивными боеприпасами.

По данным источника «Известий», размер дрона — два письменных стола. Из-за своих габаритов беспилотник не мог подняться на большую высоту.

К дрону прикрепили кумулятивные снаряды, который предназначены для поражения бронетехники.

Отмечается, что перед запуском такого дрона украинские боевики используют беспилотник-разведчик для нахождения техники.

Гости с Северска: российская армия отбила контратаку ВФУ в Донбассе
После окончания распутицы активность противника усилится, но наши подразделения к этому готовы, считают эксперты

В конце марта российская система противовоздушной обороны впервые за время спецоперации сбила ракету нового украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023