Российские военные сбили беспилотник ВСУ с боеприпасами в зоне спецоперации

Российские военнослужащие 6 апреля сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с тремя кумулятивными боеприпасами.

По данным источника «Известий», размер дрона — два письменных стола. Из-за своих габаритов беспилотник не мог подняться на большую высоту.

К дрону прикрепили кумулятивные снаряды, который предназначены для поражения бронетехники.

Отмечается, что перед запуском такого дрона украинские боевики используют беспилотник-разведчик для нахождения техники.

В конце марта российская система противовоздушной обороны впервые за время спецоперации сбила ракету нового украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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