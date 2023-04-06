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В Сочи восьмой год подряд соберутся все рестораторы на GASTREET

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Фото: PR-служба GASTREET
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GASTREET International Restaurant Show пройдет в Сочи 5–10 июня. В чем феномен главного ресторанного события страны?

Уже восьмой год подряд курорт Красная Поляна становится Меккой для представителей ресторанной индустрии. Под GASTREET закрывают целый верхний уровень — 960 м. В закрытом городе находятся только участники, поставщики и организаторы мероприятия — порядка 5000 человек. Это делает тусовку очень качественной. Только представители индустрии, тысячи лояльных контактов на расстоянии вытянутой руки, безграничные возможности общения и коллабораций. Не зря сами рестораторы говорят, что GASTREET — это невероятно эффективный нетворкинг.

Дмитрий Левицкий, российский ресторатор, телеведущий, один из создателей ресторанного шоу GASTREET: «Есть то, что не меняется от года к году, еще с самого первого кэмпа. GASTREET — это история про встречу людей, которые всегда рады видеть друг друга. Когда бизнес идет хорошо и даже когда не очень хорошо, мы каждый год встречаемся в Сочи, сверяем часы и понимаем, в правильном ли направлении идем. Именно поэтому GASTREET и остается актуальным, как и любая встреча хороших друзей».

В этом году организаторы шоу усилили образовательный контент, добавив к ресторанному, шефскому и барному блоку блок про отели, кофейную индустрию, а также винную отрасль. На отельной площадке, например, подведут итоги года прямых продаж и обсудят эффективность различных систем бронирования. Более 150 мастер-классов и лекций от ведущих экспертов и новых звезд. Итого на GASTREET будет семь образовательных площадок: REBRO, Main Street, Chef Street, Bar Street, Wine Street, Barista Street и Hotel Street. Среди спикеров — Андрей Шмаков (Savva), Виктор Скуратов (Skuratov Coffee), Мария Тюменева («Аппетитный маркетинг»), Артем Перук и Игорь Зернов (El Copitas Bar) и многие другие. Рестораторы из разных регионов России — Самары, Красноярска, Владивостока, Москвы — везут целые команды, чтобы охватить весь контент. После GASTREET команды устраивают обучающие сессии, где обмениваются полученными на разных площадках скилами.

Третья неизменная составляющая GASTREET, за которой едут на Красную Поляну, — это вдохновение. Дружественная атмосфера вдохновляет на новые идеи и смелые решения в бизнесе и партнерстве. Участников ждут насыщенная вечерняя программа, интерактивные интеграции от партнеров, ежедневные концерты под открытым небом, любимые хиты и известные исполнители.

На уличном фудмаркете можно попробовать самые разные гастрономические концепции: еда на открытом огне, классический стритфуд и многое другое. Подкрепившись, можно блеснуть на Sport Street спортивными достижениями. Традиционно состоится благотворительный забег.

Детям тоже найдется место на GASTREET. В детском кэмпе «Гастритик» дети будут участвовать в квестах и экскурсиях, знакомиться и общаться, а также проявляться творчески, пока родители заняты на образовательных площадках. Детский кэмп в этом году ведет Форум Агутина. Совместно с педагогами по вокалу ребята подготовят финальное выступление на главной сцене.

Евгения Суфиянова, генеральный продюсер ресторанного шоу GASTREET: «После фестиваля рестораторы ездят друг к другу в гости, отправляют свои команды на перекрестные стажировки. Раньше такой уровень взаимодействия между людьми из индустрии казался нереальным: никто друг друга попросту не знал. Мы же перезнакомили и передружили всех между собой, стерли границы, создали крутой нетворкинг. Благодаря GASTREET на Красной Поляне каждое лето собирается огромное количество представителей ресто-бизнеса. Именно здесь они обсуждают самые важные стратегические, партнерские, инвесторские вопросы. Рестораторы на GASTREET учатся и общаются друг с другом, а также отрываются на полную катушку, как в беззаботном детстве. Gastreet — это место, где возможно всё».

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