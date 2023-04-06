Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ
Мир
У Берлускони диагностировали лейкемию
Мир
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента Франции Олланда
Политика
Песков назвал содержательными прошедшие переговоры Путина и Лукашенко
Недвижимость
В Москве появились клубные дома экономкласса
Мир
Американский ведущий обвинил Байдена в провокации банковского кризиса
Армия
Российские военные сбили беспилотник ВСУ с боеприпасами в зоне спецоперации
Общество
Майор ВВС назвал цель прилета украинского самолета в Брянской области
Мир
Правительство Финляндии ушло в отставку
Наука и техника
«Союз МС-23» отстыковался от модуля МКС
Общество
Треть россиян рассказала о страхе перед походом к врачу
Мир
В США указали на обратный эффект как результат попытки Запада «сжечь рубль»
Мир
Более 50 танкеров застряли в заливе Фос-сюр-Мер из-за забастовок во Франции

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии подтвердили возобновление дипотношений

0
Фото: REUTERS/WANA (West Asia News Agency)/Iran's Foreign Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амира Абдоллахиян и Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердили возобновление дипломатических отношений и намерении открыть посольства. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте министерства иностранных дел Ирана в четверг, 6 апреля.

«В ходе встречи министры иностранных дел двух стран сделали акцент на официальном возобновлении двусторонних отношений, обменявшись мнениями о шагах по открытию посольств и консульств двух стран», — отмечается в тексте.

Также в Telegram-канале МИД Ирана опубликовано совместное заявление глав ведомств, в котором указаны подробности по подготовке к открытию дипведомств.

«Стороны договорились вновь открыть посольства двух стран в согласованные сроки и принять необходимые меры для открытия посольств в Эр-Рияде и Тегеране и консульств в Джидде и Мешхеде», — отмечается в документе.

­Вложились по полной: Россия стала крупнейшим инвестором в экономику Ирана
Общий объем по итогам финансового года оценивают в $2,76 млрд

Встреча министров прошла в Пекине: делегация из Тегерана прибыла в Китай вечером 5 апреля. Отмечается, что помимо переговоров с бин Фархан аль Саудом у иранского главы внешнеполитического ведомства также запланирована встреча с китайским коллегой Цинь Ганом для обсуждения двусторонних отношений, а также вопросов регионального и международного значения.

10 марта стало известно, что Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений и открытии посольств в течение двух месяцев. Соглашение было достигнуто по итогам переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Китае.

Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были прерваны в 2016 году из-за нападений на саудовские представительства протестующих против казни шиитского богослова Нимра ан-Нимра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023