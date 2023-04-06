Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии подтвердили возобновление дипотношений

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии Хосейн Амира Абдоллахиян и Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердили возобновление дипломатических отношений и намерении открыть посольства. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте министерства иностранных дел Ирана в четверг, 6 апреля.

«В ходе встречи министры иностранных дел двух стран сделали акцент на официальном возобновлении двусторонних отношений, обменявшись мнениями о шагах по открытию посольств и консульств двух стран», — отмечается в тексте.

Также в Telegram-канале МИД Ирана опубликовано совместное заявление глав ведомств, в котором указаны подробности по подготовке к открытию дипведомств.

«Стороны договорились вновь открыть посольства двух стран в согласованные сроки и принять необходимые меры для открытия посольств в Эр-Рияде и Тегеране и консульств в Джидде и Мешхеде», — отмечается в документе.

Встреча министров прошла в Пекине: делегация из Тегерана прибыла в Китай вечером 5 апреля. Отмечается, что помимо переговоров с бин Фархан аль Саудом у иранского главы внешнеполитического ведомства также запланирована встреча с китайским коллегой Цинь Ганом для обсуждения двусторонних отношений, а также вопросов регионального и международного значения.

10 марта стало известно, что Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении отношений и открытии посольств в течение двух месяцев. Соглашение было достигнуто по итогам переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Китае.

Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были прерваны в 2016 году из-за нападений на саудовские представительства протестующих против казни шиитского богослова Нимра ан-Нимра.