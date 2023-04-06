Высокий уровень воды в Десне спрогнозировали в Брянской области

Брянский гидрометцентр предупредил об опасном гидрологическом явлении 6 и 7 апреля. Уровень воды в реке Десне вырастет до 409 см.

Неблагоприятные условия вероятны на территории Трубчевска. По данным МЧС, велик риск возникновения различных происшествий, пишет NASHBRYANSK.RU. В населенном пункте вероятно подтопление жилых домов, приусадебных участков и дорог.

3 апреля режим повышенной готовности ввели в Усвятском районе Псковской области. Властям рекомендовано организовать контроль за уровнями воды в водоемах и обеспечить информирование населения.