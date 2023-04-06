Диетолог перечислила полезные для сердечно-сосудистой системы элементы

Врач-диетолог, спортивный психолог Мария Волынкина рассказала о полезных элементах для сердечно-сосудистой системы.

В беседе с News.ru в среду, 5 апреля, специалист отметила, что для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы необходимо следить за уровнем меди, магния и цинка в организме.

По словам Волынкиной, нехватка магния в организме чревата серьезными последствиями, поскольку он отвечает за тревожные расстройства и сердечно-сосудистую систему. Цинк играет важную роль в иммунной системе и выработке энергии, а с медью помогают обеспечить правильную работу сердечно-сосудистой системы, пишет «Москва 24».

Врач также указала на пользу метила B12 и метилфолата. B12 предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и нервную систему, а также сокращает риск атеросклероза. По словам диетолога, лучше принимать его вместе с B9 (фолиевая кислота), отмечает сайт kp.ru.

Волынкина объяснила, что микроэлементы необходимы для поддержания реакций метилирования, восстанавливающих ДНК и противостоящих раку. Кроме того, они играют важную роль в умственной деятельности.

Также 5 апреля врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, перечислила продукты, которые не стоит употреблять при болезнях сердца.

По словам врача, прежде всего нужно ограничить употребление насыщенных жиров, они содержатся в мясе, свином сале, бараньем жире и куриной коже. Также не стоит налегать на сливочное масло, сыры, сметану и сливки, отмечает телеканал «360». Также диетолог посоветовала сократить количество потребляемой соли, кофе и крепкого чая, пишет RT.

В январе к.м.н., гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, как выбрать полезный торт. По ее словам, при выборе торта или другого десерта следует обратить внимание на состав кондитерского изделия: если это фрукты, они должны быть натуральными, а не ароматизаторы, идентичные натуральным. Также важно проверить, нет ли в продукте заменителей сахара, которые крайне вредны для здоровья, отмечает телеканал «Звезда». Крем не должен быть сделан из растительных жиров.

В ноябре врач-эндокринолог, к.м.н. Дарья Ладыгина указала на пользу физической активности для поддержания тренированности сердечно-сосудистой системы. По словам врача, всего 500 шагов в день быстрой ходьбы значимо до 9% снижают частоту сердечно-сосудистых неблагоприятных событий, пишет НСН.