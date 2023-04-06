Реклама
Прямой эфир
Мир
Палестина призвала международное сообщество осудить действия Израиля в мечети Аль-Акса
Общество
Число автошкол в России уменьшилось на 15% за два года
Мир
В офисе президента Украины выдвинули условие для переговоров по Крыму
Общество
Маткапитал стали на 43% чаще тратить на образование детей
Общество
Синоптики спрогнозировали до 12 градусов тепла в Московском регионе в четверг
Общество
ФСИН выделят частоты для глушения сотовой связи в тюрьмах
Происшествия
Администрация Мелитополя сообщила о взрывах
Мир
США отправят танки Abrams на Украину до конца года
Экономика
Bonduelle заявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»
Мир
Захарова назвала условие Столтенберга для вступления Киева в НАТО синонимом слову «никогда»
Общество
Боевики открыли огонь по силовикам при задержании в Ингушетии
Мир
Автор American Conservative указал на планы Украины при поддержке НАТО
Мир
В Северной Каролине сторонница демократов ушла к республиканцам

Диетолог перечислила полезные для сердечно-сосудистой системы элементы

Диетолог Волынкина назвала магний и цинк полезными для сердечно-сосудистой системы
0
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог, спортивный психолог Мария Волынкина рассказала о полезных элементах для сердечно-сосудистой системы.

В беседе с News.ru в среду, 5 апреля, специалист отметила, что для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы необходимо следить за уровнем меди, магния и цинка в организме.

По словам Волынкиной, нехватка магния в организме чревата серьезными последствиями, поскольку он отвечает за тревожные расстройства и сердечно-сосудистую систему. Цинк играет важную роль в иммунной системе и выработке энергии, а с медью помогают обеспечить правильную работу сердечно-сосудистой системы, пишет «Москва 24».

Врач также указала на пользу метила B12 и метилфолата. B12 предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и нервную систему, а также сокращает риск атеросклероза. По словам диетолога, лучше принимать его вместе с B9 (фолиевая кислота), отмечает сайт kp.ru.

Волынкина объяснила, что микроэлементы необходимы для поддержания реакций метилирования, восстанавливающих ДНК и противостоящих раку. Кроме того, они играют важную роль в умственной деятельности.

Быстрее, выше, синее: почему гипертония опаснее гипотонии
Врачи рассказали, какое артериальное давление самое опасное

Также 5 апреля врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, перечислила продукты, которые не стоит употреблять при болезнях сердца.

По словам врача, прежде всего нужно ограничить употребление насыщенных жиров, они содержатся в мясе, свином сале, бараньем жире и куриной коже. Также не стоит налегать на сливочное масло, сыры, сметану и сливки, отмечает телеканал «360». Также диетолог посоветовала сократить количество потребляемой соли, кофе и крепкого чая, пишет RT.

В январе к.м.н., гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала, как выбрать полезный торт. По ее словам, при выборе торта или другого десерта следует обратить внимание на состав кондитерского изделия: если это фрукты, они должны быть натуральными, а не ароматизаторы, идентичные натуральным. Также важно проверить, нет ли в продукте заменителей сахара, которые крайне вредны для здоровья, отмечает телеканал «Звезда». Крем не должен быть сделан из растительных жиров.

В ноябре врач-эндокринолог, к.м.н. Дарья Ладыгина указала на пользу физической активности для поддержания тренированности сердечно-сосудистой системы. По словам врача, всего 500 шагов в день быстрой ходьбы значимо до 9% снижают частоту сердечно-сосудистых неблагоприятных событий, пишет НСН.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023