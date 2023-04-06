Станция «Новаторская» метро Москвы готова более чем на две трети

Станция «Новаторская» строящейся Троицкой линии московского метрополитена готова уже более чем на две трети. Об этом в среду, 5 апреля, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в частности, завершена проходка оборотных тупиков у станции, где составы меняют направление и стоят ночью. Эти сложные работы заняли у специалистов почти год, поскольку строительство проходит вдоль Ленинского проспекта, где располагается много инженерных коммуникаций, отмечает «Москва 24».

«Проходка велась горным способом под защитой экрана из труб — строители преодолели больше 35 м с использованием средств малой механизации», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр подчеркнул важность станции «Новаторская» для столицы, поскольку она пересекается с БКЛ. Там оборудуют ТПУ с выходами на обе стороны Ленинского проспекта, отмечает сайт aif.ru. Завершить строительство станции власти намерены к концу 2024 года.

Троицкая линия соединит ТиНАО с платформами МЦК, тремя действующими ветками метро и несколькими округами столицы: Южным, Юго-Западным и Западным, пишет НСН. По словам Собянина, минимум 100 тыс. человек смогут экономить время на дорогу. Также запуск линии снизит нагрузку и на другие участки подземки.

20 марта Собянин рассказал, что новая станция столичного метрополитена «Аэропорт Внуково» готова на 59%. По его словам, благодаря строительству станции на Солнцевской ветке москвичи смогут экономить на поездках до 40 минут, отмечает телеканал «360». Пассажиры не только смогут доехать до аэропорта, но и зайти в сам терминал аэропорта.

1 марта в Москве запустили Большую кольцевую линию (БКЛ) метро. Общая протяженность Большой кольцевой линии — 70 км (31 станция и три электродепо). В церемонии открытия БКЛ по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

В декабре мэр Собянин заявил, что БКЛ полностью окупится уже в 2023 году, отмечает телеканал «Звезда».