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В Москве пятилетний ребенок вылез из окна на 18-м этаже

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Фото: t.me/moscowproc
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Малолетний ребенок вылез из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 5 апреля, в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме на Рождественской улице. На место происшествия неравнодушные соседи вызвали правоохранителей. В настоящее время жизни и здоровью пятилетнего мальчика ничто не угрожает, он в безопасности.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», 30-летняя мать ребенка в момент случившегося находилась дома. Известно, что ранее она уже попадала в поле зрения уполномоченных органов. Вопрос ее привлечения к установленной законом ответственности находится на контроле прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в семье воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок. Жизнеустройство детей находится на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре, пишет РИАМО.

В прокуратуре призвали родителей не оставлять без присмотра детей в помещении с открытым окном, а также если есть вероятность, что ребенок сам сможет его открыть.

4 апреля в Воронеже мужчина остался живым, упав с 19-го этажа на припаркованный автомобиль. Местные жители пишут, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Перед падением он что-то кричал с балкона, уточняет «Ридус». После этого он упал с высоты около 60 м на внедорожник Nissan X-Trail.

Как уточняет REGNUM, упал с высоты мужчина 1982 года рождения. Спасатели помогли пострадавшему сойти с крыши машины и передали его медикам, пишет НСН. До машины скорой помощи он дошел самостоятельно, отмечает телеканал «360».

По словам врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Воронежа Игоря Банина, мужчина практически не получил травм.

Состояние пострадавшего стабильное, средней тяжести, но с учетом падения с такой высоты необходимо наблюдать за пациентом.

Как отмечает телеканал «Звезда», владелец автомобиля, на который упал мужчина, написал заявление в полицию по факту порчи его имущества. Повреждения крыши и багажника получила иномарка 2013 года выпуска.

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