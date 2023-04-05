Экс-главе коммунального управления Орла грозит четыре года колонии

Экс-глава управления коммунального хозяйства Орла Дмитрий Фролов может получить четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Именно такого наказания запросила для него прокуратура во время судебных прений по делу о превышении служебных полномочий.

Кроме того, гособвинение запросило запрет для экс-чиновника на занятие определенных должностей в государственных структурах на протяжении двух лет.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года. Следствие считает, что Фролов в декабре 2020 года организовал заключение контракта с ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» на внедрение первой очереди интеллектуальной транспортной системы Орловский городской агломерации. Компания подготовила техзадание и стала единственным поставщиком.

Однако, по мнению следователей, техзадание не соответствовало эскизному проекту, подготовленному ранее. Это сделало невозможным использование первой очереди ИТС. При этом подрядчик получил полную сумму договора. Таким образом, городскому бюджету был причинен ущерб в размере 80 млн рублей.



Фролов руководил управлением коммунального хозяйства с 2019 по 2021 год, уточняет ИА «Абирег».