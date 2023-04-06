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В Северной Каролине сторонница демократов ушла к республиканцам

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Фото: AP Photo/Gerry Broome
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Парламентарий от Северной Каролины Триши Котэм, избранная демократом, перешла на сторону Республиканской партии США. Смена партии дает республиканцам больше власти в таких ключевых вопросах, как аборты и выборы, сообщает 4 апреля The Washington Post.

«Они (Демократическая партия. — Ред.) вытолкнули меня вон. Они очень ясно дали понять, что я им не нужна», — заявила Котэм на пресс-конференции в штаб-квартире Республиканской партии Северной Каролины, объясняя свое решение.

Бывший демократ призналась, что поворотным моментом в ее решении стало то, что она столкнулась с негативной реакцией на использование американского флага и эмодзи с молитвенными руками в социальных сетях и на своих автомобилях. Политик сказала, что над ней «издевались» за то, что та не придерживалась линии партии. Кроме того, Котэм чувствовала, что не может свободно выражать себя как демократ.

Первые сообщения о смене Котэм партии появились во вторник. Это побудило демократов Северной Каролины призвать ее к отставке за «обман» и «предательство».

Положение демократов осложняется тем, что Котэм проводила кампанию как демократ и сторонница прав на аборты, здравоохранения, государственного образования, безопасности оружия и гражданских прав, избиратели отдавали голоса за нее как за демократа. Поэтому бывшие однопартийцы призывают к отставке парламентария.

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Ситуация произошла на следующий день после громогласного суда над экс-президентом США Дональдом Трампом. Судебный процесс против бывшего президента Трампа может помочь ему в гонке на президентских выборах в 2024 году, поделился американский адвокат Аркадий Бух в беседе с «Известиями».

Трамп же после суда заявил, что слушание было шокирующим, но никого не удивило. Он снова заявил о своей невиновности, о чем написал в своей социальной сети Truth Social 4 апреля.

Пока Трамп сражался с правосудием, его предвыборный штаб подпитывал интерес и внимание к его персоне со стороны однопартийцев и поклонников. Предвыборный штаб разослал его сторонникам электронное письмо о сборе средств, рекламирующее футболку с псевдофотографией Трампа, будто бы сделанной в статусе арестанта. Футболки поступили в продажу в его интернет-магазин по цене $47 за штуку. Электронное письмо, содержание которого быстро распространилось в социальных сетях, побудило сторонников «поддержать президента Трампа».

Уголовное дело, возбужденное в отношении Трампа, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

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