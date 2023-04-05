На конкурс «Лидеры России» за сутки зарегистрировалось более 17 тыс. человек
За сутки на конкурс «Лидеры России» поступило 17,5 тыс. заявок. Об этом сообщил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и.о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров 5 апреля.
«На данный момент уже подано 17,5 тыс. заявок. Значит, интерес к конкурсу остается высоким», — приводятся его слова на сайте конкурса.
Как рассказал Комиссаров, выполняя конкурсные задания, участники получат возможность живого общения с земляками, а это основа для формирования крепких региональных сообществ управленцев. Команды с наилучшим результатом смогут встретиться с главой региона и презентовать свою идею.
Конкурс проводится с 2017 года, на нем участники получают оценку профессиональных компетенций, индивидуальный план развития, а также знакомятся с руководителями крупных компаний. Принять участие в конкурсе могут руководители в возрасте до 55 лет из России и других государств. Их управленческий опыт должен составлять не менее двух лет.
Одним из главных призов конкурса является грант в размере 1 млн рублей, который победитель сможет потратить на обучение, возможность встретиться с наставником из ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. Кроме того, иностранцы в случае победы в конкурсе смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной системе, а в случае выхода в финал — на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.
Во вторник, 4 апреля, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что началась регистрация участников конкурса.
В прошлом году иностранцы впервые смогли подать заявки на участие в конкурсе. Всего в конкурсе приняли участие граждане 150 стран мира, 70 из них прошли в финал. Паспорта получили 14 человек. Среди них — управленцы из Белоруссии, Армении, Израиля, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.