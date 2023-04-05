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Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны, но отношения нужно поддерживать

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в фазе горячей войны. Однако Кремль готов к восстановлению диалога с Белым домом. Об этом глава МИДа рассказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину в среду, 5 апреля.

Глава МИДа отметил, что такая ситуация в отношениях произошла из-за поставки украинским военным американского оружия.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится всё более и более дальнобойные и смертоносные системы поставлять», — сказал глава МИДа.

Но Лавров подчеркнул важность поддержания контактов с США и выразил надежду на восстановление диалога.

«Мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, недолго осталось», — пояснил дипломат.

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В этот же день заместитель главы МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в состоянии горячего конфликта из-за того, что существует прямое вовлечение Соединенных Штатов в гибридную войну с РФ по самым разным направлениям.

Также 5 апреля российский президент Владимир Путин сообщил, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе. По его словам, в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

4 апреля Рябков охарактеризовал словом «крах» отношения России и США. Он отметил, что американский курс радикально изменился с момента подписания Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2010 году.

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