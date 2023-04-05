Путин упрекнул США в поддержке цветных революций

Президент России Владимир Путин заявил, что США ответственны за нынешний кризис на Украине, так как Вашингтон поддерживает так называемые цветные революции. Об этом глава государства сказал в среду, 5 апреля, в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, вновь прибывшими в Москву.

«Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», — отметил глава государства.

Также он обратил внимание, что отношения РФ и США переживают глубокий кризис. А причинами этого политик назвал разные подходы к формированию современного миропорядка.

В декабре 2022 года Путин заявил, что Запад вводит незаконные санкции, использует технологии цветных революций и разжигает военные конфликты.

Он подчеркнул, что страны Запада поощряли террор на территории Донбасса , а жителей Украины используют сейчас как пушечное мясо.

В октябре президент РФ заявил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание конфликта на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Политика Запада отрицает суверенитет стран и народов, а также не ставит ни во что интересы других государств, заключил Путин.