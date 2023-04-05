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Суд арестовал гражданина Литвы за ранение двух человек под Калининградом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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Суд в Калининградской области после инцидента со стрельбой в Светлогорске арестовал до 3 июня литовца, который обвиняется в покушении на убийство и незаконном обороте оружия после. Как отметили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области 5 апреля, фигурант находится в СИЗО, однако свою вину не признает.

«Обвиняемому в покушении на убийство двух человек в Светлогорске избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <…> Суд согласился с доводами следствия о том, что, являясь гражданином иностранного государства, обвиняемый может скрыться от органов следствия, а также оказать давление на свидетелей и потерпевших», — указала представитель ведомства.

Как пояснили в правоохранительных органах ТАСС, после стрельбы на Калининградском проспекте в Светлогорске 3 апреля был задержан гражданин Литвы, который имеет вид на жительство в РФ.

По данным следствия, арестованный ранил 60-летнего директора агентства недвижимости и его 58-летнего знакомого. Оказав сопротивление стрелявшему, мужчинам удалось сбежать. Сейчас они находятся в больнице, их состояние оценивается, соответственно, как тяжелое и средней степени тяжести.

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Ранее, 3 апреля, в МВД по Калининградской области сообщили, что злоумышленника, выстрелившего в двоих жителей Светлогорска, удалось задержать по горячим следам. Им оказался 63-летний мужчина. На месте преступления было изъято оружие марки «Глок», из которого, предположительно, он стрелял.

В тот же день сообщалось, что в Светлогорске мужчина ранил двух местных жителей во время стрельбы и скрылся с места преступления. Инцидент произошел около 16:40 в здании по Калининградскому проспекту. Потерпевшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

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