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Политолог сделал предположение о новых антироссийских санкциях ЕС

Политолог Дудчак допустил давление Евросоюза на партнеров России в новом пакете санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новые санкции Евросоюза (ЕС) против России, скорее всего, будут подразумевать давление на партнеров России, отметил экономист и политолог Александр Дудчак в среду, 5 апреля.

«Сложно уже будет что-то сочинить, но, вероятно, это будут уже санкции, связанные с недопущением обхода существующих ограничений. Будут давить на тех, кто, по их мнению, участвует в процессе параллельного импорта и обходе принятых мер в отношении России, давить на партнеров России», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

Он предположил, что ЕС может попытаться ввести санкции в отношении «Росатома», но сделать исключение для Венгрии. Дудчак отметил, что пока это государство «демонстрирует твердость позиции по многим направлениям», хотя является членом НАТО.

Также политолог добавил, что близость католической Пасхи вряд ли смущает авторов санкций.

«Праздники как раз не мешают, на православные праздники устраивают массовые обстрелы мирных кварталов», — заключил он.

«Вероятность санкций против «Росатома» представляется сомнительной»
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Ранее в этот день газета Politico написала, что новое обсуждение 11-го пакета санкций ЕС в отношении России начнется после 9 апреля, когда пройдет католическая Пасха. В переговорах примут участие члены Европейской комиссии и послы стран Евросоюза, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен новый пакет санкций в отношении России, передает НСН.

Ранее, 24 марта, глава ЕК назвала целью 11-го пакета антироссийских санкций ужесточение борьбы с обходом уже принятых рестрикций.

16 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций Евросоюза через третьи страны. Он добавил, что обход ограничений делает усилия блока бессмысленными, поэтому важно тщательно проработать варианты его пресечения на заседании Европейского совета.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он отметил, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

10 марта администрация США и представители ЕС расширили меры для пресечения нарушений антироссийских санкций. В совместном заявлении президента США Джо Байдена и Урсулы фон дер Ляйен говорится, что новые совместные меры нацелены на дополнительные субъекты из третьих стран по всему миру.

25 февраля Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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