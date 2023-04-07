Спортивные выходные с «Известиями»

Чемпионат России

22-й тур РПЛ. «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Зенит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Игрок ФК «Динамо» Саба Сазонов и игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

22-й тур нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) обещает стать одним из самых ярких в сезоне. В его рамках пройдут два топовых матча. Московское дерби «Спартак» – «Динамо» не только имеет принципиальный характер с точки зрения исторического противостояния клубов, но и сыграет важную роль в борьбе за медали чемпионата. Спартаковцы идут на третьем месте и опережают на шесть очков замыкающих первую пятерку динамовцев. По итогу предстоящего дерби станет ясно, смогут ли бело-голубые вернуться в борьбу за попадание в призовую тройку и усложнят ли красно-белые свое положение в этой гонке.

А сутки спустя лидер и действующий чемпион петербургский «Зенит» приедет в гости к постепенно выбирающемуся из нижней части турнирной таблицы московскому «Локомотиву», в составе которого яркий и результативный первый месяц провел Артем Дзюба. Ближайший матч станет для него первым против «Зенита», из которого он ушел меньше года назад после успешных семи лет выступлений в Питере.



8 апреля, 19:30, стадион «Открытие Банк Арена» (Москва). 9 апреля, 20:00, стадион «РЖД Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Гагарина. Финалы конференций. Четвертые и пятые матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже скоро определятся финалисты. За участие в решающей серии Кубка Гагарина бьются две пары, которые уже сыграли по три матча в своих сериях. В финале Западной конференции московский ЦСКА ведет 2:1 в противостоянии с петербургским СКА. 8 апреля красно-синие примут на своем льду питерцев в четвертой игре. Сутками ранее в Омске местный «Авангард» проведет четвертый матч с казанским «Ак Барсом», а 9 апреля они сыграют уже в столице Татарстана пятую встречу. Пока счет в серии 2:1 в пользу «Ак Барса».



7 апреля, 16:30, «G-Drive Арена» (Омск). 8 апреля, 17:00, «ЦСКА Арена» (Москва). 9 апреля, 17:00, «Татнефть Арена» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Шахматы

Матч за звание чемпиона мира. Ян Непомнящий – Дин Лижэнь

Фото: Global Look Press/IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon Шахматист Ян Непомнящий

Матч за шахматную корону традиционно считается главным событием в мировых шахматах, за которым следит весь мир, включая тех, кто не сильно увлекается этим видом спорта. В этом году мероприятие имеет особенное значение, так как грядет первая за 10 лет смена обладателя короны. Непобедимый норвежец Магнус Карлсен, завоевавший титул в 2013 году, отказался от защиты. В его отсутствие звание 17-го чемпиона мира россиянин Ян Непомнящий разыграет с китайцем Дин Лижэнем. Первая партия их матча в Астане пройдет уже 9 апреля.



9 апреля, 12:00, отель St. Regis Astana (Астана, Казахстан). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Лыжные гонки

Кубок России. Финал

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER Лыжник Александр Большунов

Первый для российских лыжников сезон после отстранения от международных соревнований закончится в ближайшие три дня. В городе Кировск состоится финал Кубка России, одного из главных турниров для наших спортсменов в период бана. Разыграв шесть комплектов медалей, Александр Большунов, Наталья Непряева и другие звезды отечественных лыж уйдут в отпуск и в официальных турнирах появятся только в конце 2023 года.



7 апреля, раздельный старт, классический стиль: 10:40, женщины; 12:20, мужчины. 8 апреля, спринт, свободный стиль: 08:55, квалификация; 10:55, финалы. 9 апреля, гонка пресследования, свободный стиль: 10:40, женщины; 11:50, мужчины. Лыжный комплекс «Тирвас» (Кировск). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»



Волейбол

Мужчины. Чемпионат России. Четвертьфиналы. Вторые матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Игроки «Динамо» Павел Панков и Илья Власов

Для российских волейболистов внутренние соревнования также стали главными в нынешнем сезоне. После отстранения клубов от еврокубков и сборных от международных турниров розыгрыш Суперлиги — основной турнир для команд. Он подходит к своей завершающей стадии. В конце марта начался плей-офф, в рамках которого на этой неделе стартовали четвертьфиналы. 8 апреля пройдут вторые матчи четырех серий, по итогам которых могут определиться все полуфиналисты или часть из них. В Новом Уренгое местный «Факел» встретится с московским «Динамо», в Сосновом Бору «Динамо» (Ленинградская область) примет петербургский «Зенит», нижегородский АСК на своей площадке сыграет с казанским «Зенитом», а клуб «Белогорье», вынужденный проводить домашние матчи в Туле вместо Белгорода, примет новосибирский «Локомотив».



8 апреля: 16:00, дворец спорта «Звездный» (Новый Уренгой); 17:00, «Волейбольный центр» (Сосновый Бор); 18:00, стадион «Заречье» (Нижний Новгород); 20:00, «Тула-Арена» (Тула). Прямые трансляции на «Матч! Страна», «Матч! Игра» и «Матч! Планета»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Четвертьфинал. Четвертый матч

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Игроки БК «Зенит» Алекс Пойтресс и ПБК ЦСКА Алерик Фримэн

В главном баскетбольном турнире страны вовсю идет плей-офф и уже определились почти все полуфиналисты. Три четвертьфинальные серии закончились максимально быстро — по итогам трех матчей со счетом 3:0. Московский ЦСКА обыграл саратовский «Автодор» и встретится в полуфинале с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», который справился с «Пари Нижний Новгород». Казанский УНИКС прошел пермскую «Парму Пари», но пока не знает своего соперника по полуфиналу, так как противостояние «Зенита» и московского МБА затянулось. Пока в серии ведут питерцы 2:1, но им предстоит как минимум четвертый матч, который пройдет в выходные. Если по его итогам счет станет равным, то в начале следующей недели всё решится в заключительной пятой игре.

8 апреля, 14:00, «Баскет Холл» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»