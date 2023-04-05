Блинкен пообещал ужесточать санкции для задерживающих американцев стран

США намерены ужесточить санкции в отношении государств, которые незаконно задерживают американцев. Об этом 5 апреля заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

«Даже в то время, когда мы взаимодействуем с целью возвращения людей на родину, мы также можем наращивать давление и санкции против тех, кто связан с незаконным, произвольным задержанием американских граждан», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что призвал российского коллегу Сергея Лаврова принять «предложение США» по освобождению осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Ранее, 2 апреля, Блинкен позвонил Лаврову. Высокопоставленные дипломаты обсудили недавнее задержание гражданина США, журналиста Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

В контексте данного обсуждения глава МИД РФ обратил внимание американского коллеги на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами РФ.

Лавров отметил, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных данных.

Американский госсекретарь, в свою очередь, выразил серьезную обеспокоенность Вашингтона «неприемлемым» задержанием Россией Гершковича.

В декабре 2022 года сообщалось, что Вашингтон ведет с Москвой активные переговоры по поводу возможности освобождения осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана в рамках обмена заключенными.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

После обмена россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, прошедшего 8 декабря, Уилан заявил, что разочарован усилиями американских властей по его освобождению.