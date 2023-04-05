Глава МИД Венгрии указал на нелюбовь политического мейнстрима к Трампу

Политический мейнстрим терпеть не может экс-президента США Дональда Трампа, а Венгрия желает ему удачи. Об этом заявил 5 апреля журналистам министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«Кажется, мейнстрим видит в нем (в Трампе. — Ред.) угрозу и при этом игнорирует волю народа», — заявил Сийярто.

Поэтому, по его словам, Будапешт желает ему удачи и надеется, что венгерско-американские отношения вернутся на тот уровень, на котором они были раньше.

Сийярто добавил, что при Трампе эти отношения были на высоте.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Трампа, связано с возможным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). По данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

4 апреля состоялись в Нью-Йорке первые судебные слушания. Трампу было предъявлено обвинение в фальсификации документов. Он не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

Следующее заседание запланировано на декабрь 2023 года.

При этом профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в разговоре с «Известиями» отметил, что дело в отношении Трампа может быть отклонено как политически мотивированное.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 апреля, говоря об уголовном преследовании Трампа, заявил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела США и воздержался от комментариев на данную тему.