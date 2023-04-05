Международная федерация плавания рассмотрит вопрос о допуске россиян на соревнования

Международная федерация плавания (World Aquatics) рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии на соревнования. Отчет рабочей группы будет представлен к июлю этого года, говорится в релизе, опубликованном в среду, 5 апреля, по итогам заседания организации.

«Утверждено создание рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта. Группа, состоящая из спортсменов и представителей водного сообщества, немедленно начнет работу над выработкой рекомендаций.<...> Отчет будет представлен на следующем заседании в июле 2023 года», — говорится в заявлении.

В федерации указали, что поддержали заявление исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Отмечается, что это заявление последовало за обращением большинства участников олимпийского движения к МОК с просьбой изучить вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные спортивные мероприятия на основе принципов Олимпийской хартии.

В релизе также подчеркивается, что пока отстранение спортсменов из двух стран остается в силе.

Ранее, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Прежде представители комитета отмечали, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

До этого, в начале февраля, в защиту спортсменов выступила Организация Объединенных Наций. В ООН заявили, что считают недопустимой дискриминацию спортсменов из РФ и Белоруссии по национальному признаку. В организации указали, что одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам независимо от их национальности.