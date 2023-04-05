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Шольц не разделил «стыда» вице-канцлера ФРГ за темпы поставок оружия Киеву

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца не разделяет позицию министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что «ему стыдно» за промедления в поставках немецкого оружия Киеву. Как отметил 5 апреля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, военная поддержка Украины является своевременной.

«Ведомство федерального канцлера не разделяет данную оценку и твердо придерживается мнения, что мы делали правильные шаги в правильные для этого моменты», — заявил спикер правительства на брифинге.

Он также отметил, что Берлин в своей поддержке Украины отталкивается от трех главных принципов. Первый — поддерживать Украину так долго, сколько это возможно. Второй — делать это так, чтобы избежать столкновения НАТО с Россией.

«Третий гласит, что не должно быть действий на национальном уровне, предпринятых в одиночку», — подчеркнул Хебештрайт.

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Ранее, 3 апреля, вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время своего визита на Украину извинился за то, что немецкое руководство слишком поздно приняло решение о поставках вооружений Киеву. Хабек принес свои извинения во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул при этом, что говорит лишь за себя, а не за всех немецких политиков.

Днем ранее обозреватель Майкл Васюра отметил, что, согласно опросам экспертов по ситуации на украинском фронте, страны Запада срывают Украине план по весеннему контрнаступлению из-за медленного темпа поставок вооружения.

До этого, 24 марта, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада прекратили интенсивно помогать Украине, за счет чего страна не добивается успехов. Он в очередной раз призвал союзников к поставкам вооружения — направить на фронт новую авиацию и дальнобойное оружие.

Позже, 27 марта, стало известно, что минфин Германии запланировал увеличить поддержку Украины до €15 млрд. Финансовое ведомство заявило, что в связи с большими материальными потерями украинской армии требуются новые поставки материалов.

Спустя несколько дней сообщалось, что порядка 200 бывших представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали канцлера Олафа Шольца начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Они утверждают, что мир можно заключить только на основе международного права и вместе с Россией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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