Капитальный ремонт дорог стартовал на территории Липецка

В Липецке начался капитальный ремонт дорог. Подрядчики приступили к работам на трех улицах, рассказал 5 апреля начальник городского управления дорог и благоустройства Николай Дергунов.

На улице Белянского дорожники фрезеруют асфальт, на улицах Кривенкова и Крупской — демонтируют старые бордюры. Всего в рамках нацпроекта в Липецке в этом году отремонтируют 38 участков дорог, пишет LipetskMedia.

«Все ремонты по контракту должны закончиться к 1 сентября. Ни один из подрядчиков на сегодняшний день не подал заявку на полное перекрытие улиц во время капремонтов, речь пока идет о временном перекрытии полос», — рассказал Дергунов.

Как уточняет GOROD48, общая протяженность дорожных участков, которые предстоит отремонтировать, составляет 39 км. На работы по нацпроекту выделено 1,1 млрд рублей.