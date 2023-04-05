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В СФ призвали не воспринимать всерьез «сладкий сон» Подоляка о захвате Крыма

Сенатор Джабаров: не нужно воспринимать всерьез «сладкий сон» Подоляка о захвате Крыма
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Не нужно всерьез воспринимать слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «захвате» Крыма. Об этом 5 апреля «Известиям» сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в этот день Подоляк заявил, что Украина сможет «захватить» Крым за пять-семь месяцев, после чего разрушит Крымский мост и будет стремиться искоренить там всё российское.

«Это сказал человек, который с психикой своей не дружит. Я не знаю, откуда столько ненависти у него, при этом совершенно необоснованной», — сказал Джабаров.

Планы по «захвату» Крыма могут осуществиться только в одном случае — если Россия перестанет существовать как независимое суверенное государство, отметил сенатор. Но этого никогда не произойдет, подчеркнул он.

«Поэтому Крым навсегда стал российским, каким он и был многие века. Туда можно ездить украинцам только в гости, туристам мы рады. А вот эти планы — сжечь, завоевать — я думаю, что Подоляк какой-то свой сладкий сон рассказывал, но это для него может стать сном ужасов. Поэтому я думаю, что не нужно серьезно воспринимать такие глупости», — заключил Джабаров.

«Мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы»
Накануне годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Путин обсудил развитие субъектов и поставил новые задачи

24 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия получит основание для применения любого оружия, в том числе предусмотренного ядерной доктриной, если Украина предпримет попытку напасть на Крым.

В том же месяце президент России Владимир Путин заверил, что российские власти сделают всё от них зависящее, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма и Севастополя.

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